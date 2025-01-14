محتجون يقاطعون كلمة بلينكن في واشنطن ويصفوه بوزير الإبادة الجماعية

بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك"، قاطع عدد من المحتجين المؤيدين لفلسطين، الثلاثاء، كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في برنامج لمركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن.

وكان بلينكن يتحدث في آخر خطاب له حول السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مدى أربع سنوات، قبل أن تقاطعه هتافات شخص محتج بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك، لن ننسى هذا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وعقب إخراج الأمن للمحتج من القاعة، وقف آخر بعد فترة وجيزة، وردد شعارات مماثلة من قبيل "أنت مؤيد للحرب" و"أنت وحش" و"وزير الإبادة الجماعية" قبل أن يتدخل الأمن ويخرجه أيضا من القاعة.

وبعد فترة وجيزة، قاطع محتج ثالث كلمة بلينكن مرددا الشعار ذاته الذي يصف بلينكن بـ "وزير الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.