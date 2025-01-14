 فيتنام وروسيا توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيتنام وروسيا توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية

هانوي - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:18 م

وقعت فيتنام وروسيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما بشأن الطاقة النووية، خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى هانوي، والتي تستمر لمدة يومين.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى إحياء خططها للطاقة النووية على أمل أن يساعدها ذلك في التحول إلى الاكتفاء الذاتي بالطاقة، والوصول إلى هدفها المتمثل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بحلول عام 2050.

وجرى توقيع الاتفاق بين شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا "روساتوم"، وشركة الطاقة المملوكة للدولة في فيتنام "إي في إن".

وأجرى ميشوستين، محادثات ثنائية مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشينه، والتقى برئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران تانه مان.

ومن المقرر أن يلتقي ميشوستين بالرئيس لونج كوونج، يوم غد الأربعاء.

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