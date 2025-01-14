أبو الغيط: لبنان لديه فرصة لترسيخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها

قام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى لبنان، لتنهئة الرئيس جوزيف عون على توليه رئاسة البلاد، متمنيا له كل التوفيق في قيادة دفة لبنان وعهد جديد مليء بالأمل، ومشيدا في هذا الإطار بما يحظى به عون من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أحمد أبو الغيط أثني خلال لقائه مع الرئيس الجديد علي خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام التقى خلال الزيارة بكل من الرئيس نبيه بري و الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أكد خلال تلك اللقاءات أن لبنان اليوم لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقه في نخبة الحكم وتحقق للبنان انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشار خلال الزيارة إلى أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات وصراعات خارجية وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة.

كما أكد المتحدث الرسمي مواصلة الجامعة العربية القيام بالدور المنوط بها إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي للبنان وشعبه.