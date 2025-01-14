بحرية ليتوانيا تعتزم حماية أمن كابل نوردبالت في البحر البلطيق

تخطط ليتوانيا لزيادة حماية بنيتها التحتية الحيوية في بحر البلطيق بعد عدة حوادث يشتبه في أنها أعمال تخريب.

ووقعت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "ليتجريد" والبحرية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفاقية تعاون في فيلنيوس يوم الاثنين لمراقبة وحماية كابل "نوردبالت" تحت البحر بين ليتوانيا والسويد.

وبموجب الاتفاقية، يخطط الطرفان لمشاركة المعلومات حول الانتهاكات والأنشطة غير العادية الملاحظة، بالإضافة إلى تحسين التدابير الوقائية الفنية والعملية وآليات الدفاع.

وأفاد وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين يوم الأحد بوجود آثار جديدة لسحب مرساة بالقرب من كابل "نوردبالت". وقبل ذلك، كانت هناك حوادث متكررة في الأشهر الأخيرة حيث تعرضت الخطوط والكابلات في بحر البلطيق للتلف.

ونتيجة لذلك، هناك يقظة عالية وحالة تأهب في ليتوانيا والدول المجاورة الأخرى. وفي قمة في فنلندا اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يناقشوا أمن الملاحة البحرية.

وقال نائب وزير الطاقة أرنولداس بيكجيرنيس في إذاعة ليتوانيا: "لا يمكننا أن نصدق أن ما يحدث في بحر البلطيق هو مصادفة، ويجب أن نتعامل مع هذه الأعمال التخريبية أو محاولات تخريب البنية التحتية بجدية تامة."

وأشاد بضرورة استجابة سريعة من الناتو.