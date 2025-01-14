تقرير إسرائيلي: من الممكن الإعلان عن صفقة وقف النار وتبادل الأسرى اليوم

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر تأكيدها أنه إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة، فمن الممكن الإعلان عن صفقة وقف النار وتبادل الأسرى اليوم.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم في قطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئولين أكدوا أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستيفن ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لإتمام الصفقة قبل تنصيب ترامب يوم 20 من الشهر الجاري.

وكانت مصادر عدة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.