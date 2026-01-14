القبض على شخصين بإيطاليا على خلفية الاشتباه في قتل امرأة ألمانية

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إنه جرى القبض على شخصين في البلاد على خلفية الاشتباه في قتل امرأة ألمانية بطريقة وحشية العام الماضي.

وتم العثور على المرأة /52 عاما/ التي تنحدر في الأصل من برلين، في غابة قرب قرية كاستانيو داندريا شمال شرق فلورنسا، في يوليو العام الماضي.

وعثرت السلطات أيضا على حجر ملطخ بالدماء يعتقد أنه سلاح الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشخصين اللذين تم القبض عليهما هما صديق القتيلة وامرأة من معارفه.

وكان الزوجان يقيمان في إيطاليا منذ فترة، ووضعت المرأة مولودا قبل شهور من مقتلها.

ويعتقد المحققون أن صديقها كان يسعى للحصول على ثلاثة ملايين يورو (5ر3 مليون دولار) من بوالص تأمين على الحياة باسمها.