مسئول سوري يكشف عن خطة لإعادة تشغيل ثلاثة سدود في المنطقة الشرقية

كشف المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في سوريا هيثم بكور، عن تسجيل أضرار في "سد تشرين"، مؤكدا أن المؤسسة تُعِدّ خطة تطوير شاملة للسدود الثلاثة في المنطقة الشرقية، وهي الفرات، والمنصورة (البعث سابقاً)، وتشرين.

وقال المدير العام للمؤسسة، وهي المسئولة عن إدارة السدود الثلاثة، في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا" نشرها اليوم الاثنين، إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة رصدت ضررا في ساحة توزيع سد تشرين خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى البدء في عمليات الصيانة اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع.

ولفت إلى أن المؤسسة شرعت فور تحرير المنطقة بوضع خطة تطوير طموحة، تهدف إلى إعادة تأهيل السدود الثلاثة وإدارة مواردها المائية بشكل أمثل، بالاعتماد على الكوادر الوطنية والخبرات المحلية.

وكشف بكور، عن أن الخطة ستُنفَّذ على ثلاث مراحل متتالية، تهدف في نهايتها إلى رفع الجاهزية التشغيلية للسدود من مستواها الحالي، الذي يتراوح بين 40% و50%، إلى أكثر من 90%، بما يضمن استقرار وتيرة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وشدد بكور، على أن أولوية العمل حالياً تتركز على ضمان الحماية الكاملة للسدود والتأكد من سلامتها الإنشائية، تليها مرحلة الصيانة المتوسطة، ثم الانتقال إلى برامج الصيانة بعيدة المدى.

وأوضح أن الميزة الاستراتيجية للسدود تكمن في قدرتها على توفير مناورة تشغيلية ذكية، تُمكّن من تخزين المياه خلال أشهر الفيضان وإدارتها حسب الحاجة لأغراض الشرب والري وتوليد الطاقة، حيث يحتاج سد الفرات إلى تمرير 250 مترا مكعبا من المياه في الثانية لإنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء يوميا.