مجلس أمناء العاشر من رمضان الجديد يعلن فتح باب الحجز لمعرض مكافحة الغلاء 2026

أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، في دورته الجديدة 2026، 2028، برئاسة الدكتور محمد حلمي، فتح باب الحجز لباكيات ووحدات "معرض مكافحة الغلاء" لعام 2026، في موعد مبكر عن المعتاد سنويا؛ حرصا من المجلس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

​جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، بمقره في جهاز مدينة العاشر من رمضان، والتي أدارها الدكتور صبحي نصر، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الزاهد، وكيل ثان المجلس، والأستاذ أحمد عبدالرؤوف، رئيس لجنة المعرض ورئيس لجنة المتابعة، والمهندس شادي شلبي، امين سر المجلس، وبحضور فعال للإداريين والتنفذيين بالمجلس.

وأكد الدكتور صبحي نصر، أن تقديم موعد المعرض هذا العام يأتي كخطوة استباقية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بنفس أسعار العام الماضي.

وأشار إلى أن المعرض سيبدأ فعالياته في منتصف شهر شعبان المبارك، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وأكد نصر، أن التقديم للراغبين من التجار والعارضين في الحصول على وحدات (باكيات) داخل المعرض بمقر مجلس الأمناء بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 يناير 2026، وسوف يجري حجز الوحدات باسبقية التقديم.

ويهدف المعرض، إلى توفير كل السلع الاستراتيجية والرمضانية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، تحت إشراف مباشر من مجلس الأمناء وجهاز المدينة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة.