الحكومة اليونانية والمزارعون المحتجون يقتربون من المواجهة بعد رفض منظمات زراعية حضور محادثات مع رئيس الوزراء

اقتربت الحكومة اليونانية والمزارعون المحتجون من المواجهة بعد أن رفضت بعض المنظمات الزراعية حضور المحادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وأصرت على تصعيد إغلاق الطرق.

والتقى ميتسوتاكيس مع ممثلين عن 14 موقعا محاصرا ومنظمات زراعية في اجتماع استمر ما بين ثلاث إلى خمس ساعات وتخللته شكاوي وارتفاع الأصوات، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وبعد ذلك أصدر ميتسوتاكيس ما وصفه مسؤولون حكوميون بأنه إنذار نهائي لمدة 48 ساعة للمنظمات التي تواصل إغلاق الطرق وحذر من أن السلطات يمكن أن تتدخل غدا الخميس.

وقال ميتسوتاكيس "لقد استنفدت الحكومة حدود فهمها تجاه قطاع دعمته لسنوات" وأضاف أنه بعد 45 يوما لا يمكن أن تستمر هذه المعاناة.