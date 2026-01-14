 وزير ألماني يدعو لتسهيل قتل الذئاب وسط دراسة البرلمان للمسألة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 12:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟


النتـائـج تصويت

وزير ألماني يدعو لتسهيل قتل الذئاب وسط دراسة البرلمان للمسألة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:37 م

أبدى وزير الزراعة الألماني ألويس راينر دعمه لتسهيل إطلاق الرصاص على الذئاب، حيث تشهد أعداد قطعانها زيادة في البلاد.

ومن المقرر أن يتناقش نواب البرلمان بشأن مقترحات لكيفية التعامل مع ارتفاع أعداد الذئاب في ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما يؤيد الائتلاف الحاكم السماح بإطلاق النار على الحيوانات بعد اختراق السياجات أو قتل الأغنام على سبيل المثال.

ولاقى المقترح، الذي يدعمه المزارعون على نطاق واسع، معارضة من قبل نشطاء حقوق الحيوان.

ونقلت قناة "إيه آر دي" عن راينر قوله صباح اليوم: "لدينا أكثر من 200 قطيع ذئاب في ألمانيا حاليا".

وأشار الوزير إلى أن هجمات الذئاب لا تسبب ضررا اقتصاديا فحسب، لكنها تحمل المزارعين عبئا في المشاعر أيضا.

وذكر راينر أنه ستتم مواصلة إتاحة أموال للقيام بإجراءات وقائية مثل إقامة السياجات وجلب كلاب الحراسة. وشدد على أنه: "ليس لدينا أي نية لإبادة الذئاب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك