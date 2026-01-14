أوغندا تغلق خدمات الإنترنت قبل إجراء الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الأوغندية اليوم الأربعاء إغلاق خدمات الانترنت ومنع الوصول لعدد من وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة غدا الخميس، وذلك لمنع انتشار المعلومات المضللة.

وقد أصبحت خدمة الرسائل غير مستقرة منذ مساء أمس الثلاثاء في أوغندا. وقال مسؤولون إن هذا الإجراء جاء بناء على توصية من الجهاز الأمني.

ولكن النشطاء الحقوقيين يقولون إن الحكومة تعمل على إيجاد مناخ من الخوف.

وقال الناشط الحقوقي الأوغندي اجاثير اتوهاري للصحفيين في نيروبي" لقد شاهدنا أفراد الشرطة والجيش يضربون الأشخاص ببساطة لأنهم يقفون على جانب الطريق ويلوحون للمرشحين الرئاسيين من المعارضة".

وأضاف" الجميع في أوغندا يعيشون في خوف. هذه انتخابات تجعل المواطنين يخشون الذهاب للتصويت. هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة".

ويشار إلى أن الرئيس يوري موسيفيني / 81 عاما/ يترشح لشغل فترة رئاسة سابعة، حيث أنه يقود البلاد منذ عام 1986.