صراع إنجليزي ألماني للتعاقد مع إليوت

دخل ناديا بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بقوة على خط المنافسة للتعاقد مع نجم نوتنغهام فورست، لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة قد تكون من بين الأبرز هذا الموسم.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد بادر مانشستر سيتي بالتواصل بالفعل بشأن إمكانية ضم أندرسون، الذي بات محط أنظار عدة أندية كبرى بعد المستويات اللافتة التي قدمها على مدار السنوات الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب موقع Fichajes، فإن بايرن ميونخ أبدى بدوره اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في إطار سعي النادي البافاري لتعزيز خط وسطه استعدادًا للموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط باسم أندرسون منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن دخول بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على خط المفاوضات سيجعل مهمة “الشياطين الحمر” أكثر تعقيدًا في ظل المنافسة القوية على توقيع لاعب فورست.

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أبلغ نوتنغهام فورست ممثلي اللاعب بخططه بشأن فتح الباب أمام رحيله.

وكان النادي قد ضم أندرسون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نيوكاسل يونايتد، ما يعني أنه قد يحقق مكاسب مالية ضخمة في حال إتمام البيع.

ويرتبط أندرسون بعقد مع نوتنجهام فورست يمتد حتى عام 2029، وهو ما يمنح النادي أفضلية تفاوضية كبيرة في ظل استعداد بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتحرك، سواء خلال سوق يناير أو بنهاية الموسم، وهو السيناريو الأقرب حتى الآن.

وفي مانشستر يونايتد، قد يمثل أندرسون عنصرًا محوريًا في مشروع الفريق خلال الصيف المقبل، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل كاسيميرو وكوبي ماينو وبرونو فيرنانديز، غير أن النادي سيحتاج أولًا إلى حسم ملف المدير الفني قبل الدخول بقوة في سباق الصفقات الكبرى.