مسئول أمريكي: صدور نصائح بمغادرة بعض الأفراد قاعدة عسكرية رئيسية في قطر

قال مسئول أمريكي، إنه صدرت نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي أشار فيه مسئول إيراني بارز إلى هجوم إيراني سابق استهدف تلك القاعدة.

وأوضح المسئول الأمريكي، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأربعاء، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط حساسة، أن هذه الخطوة في القاعدة إجراء احترازي.

وامتنع المسئول عن تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الإجراء اختياريا أم إلزاميا، أو ما إذا كان يشمل عسكريين أم مدنيين، أو عدد الأشخاص الذين صدرت لهم النصائح بالمغادرة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن العملياتي.

وردا على ذلك، قالت قطر، اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الإجراءات "يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأكد مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "دولة قطر تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية".

وقال علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الرئيس الأمريكي، الذي يتحدث مرارا عن العدوان العبثي على المنشآت النووية الإيرانية، يجدر به أن يذكر أيضا تدمير القاعدة الأمريكية في العديد بصواريخ إيرانية".

وأضاف شمخاني، أن "ذلك من شأنه أن يساعد على تكوين فهم حقيقي لإرادة إيران وقدرتها على الرد على أي عدوان".