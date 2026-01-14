الأونروا: إغلاق إسرائيل مركزا صحيا بالقدس استهتار بالقانون الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مركزا صحيا تابعا للوكالة في القدس الشرقية، وإصدار أمر بإغلاقه لـ30 يوما.

وأوضح لازاريني، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المركز "مبنى تابع للأمم المتحدة".

واعتبر الخطوة "استهتارا متعمدا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة".

وقال لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية "أمرت بإغلاق المركز لـ30 يوما، ما يحرم لاجئي فلسطين من الحصول على الرعاية الصحية الأولية".

وحذر من مخطط إسرائيلي لقطع المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا، بما فيها الصحية والتعليمية، خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار لازاريني، إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تشريعات أقرها الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، التي شددت القوانين المناهضة للأونروا المعتمدة عام 2024.

ولفت إلى أن حكم محكمة العدل الدولية أكد التزام إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا بموجب القانون الدولي.

وفي نهاية 2025، أقرّ الكنيست مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ما أثار إدانات وانتقادات عالمية واسعة.

وفي أكتوبر 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأمم المتحدة مؤكدة على حيادية الوكالة.

وكانت إسرائيل أغلقت المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بداية العام الماضي.

كما أنذرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق 6 مدارس للوكالة في أنحاء القدس الشرقية.