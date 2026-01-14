محللان أمريكيان: الحد من التسلح النووي لا يزال أمرا مهما للغاية

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى الولايات المتحدة سببا أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية، حسبما يرى المحللان الأمريكيان الدكتور لورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية والدكتور ستيفن سيمبالا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندون العامة بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقال المحللان في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إنه بعد مرور نحو 80 عاما على قصف هيروشيما وناجازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي. وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، لكن المشهد اليوم أكثر تعقيدا، حيث يشمل دولا متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة. فما هي دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما هي المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما هي بعض المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعين بنظرية الردع والتنافس الأيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، لكنه لم يقض على الأسلحة النووية. وبدلا من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم تسع دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة. وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبن أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حاليا هذا المفهوم، بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان كورب وسيمبالا إن هناك عدة عوامل تدفع حاليا إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي شكوكا جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل وهو الفعالية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى، بقدرات تدميرية والتي قد تستدعي ردا نوويا. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، المدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي، وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي: يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية، بل وحتى بدون تجاوز العتبة النووية، يفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي، مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، إلى جانب إضعاف اتفاقية ستارت الجديدة التي تكاد تنتهي حاليا، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطورا وتنوعا، يتزايد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار- مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة أو أنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي: في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحديا لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكا جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة للعديد من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية. وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح "القبة الذهبية" وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة، حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية - سواء كانت متعمدة أو عرضية – عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقودا من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر كورب وسيمبالا أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار. ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ"الخطوط الحمراء" في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصا على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمرا له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دورا حيويا في تشكيل الخطاب العام وإجراء الأبحاث والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية. ومن بين هذه التحديات، النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام الأبحاث بالجامعات حاليا، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم كورب وسيمبالا تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي وليست موضوعا غامضا، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة. وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أمانا.