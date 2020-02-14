تحرير 444 محضرا تموينيا وضبط ألفين طن أغذية فاسدة في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، تحرير 444 محضر مخالفة تموينية متنوعة بجميع مراكز المحافظة، وضبط ألفين و765 كيلو جرام لحوم وأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة، خلال الأسبوع الماضي.

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات الرقابة على المحال التجارية لضبط الأسواق والالتزام بالأسعار، والتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية نفذت عدة حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 2,765 طن لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وضبط 10,1 طن دقيق مخابز، وكذا تجميع سلع تموينية مدعمة عبارة عن 370 كيلو جرام أرز و230 زجاجة زيت تمويني و2.120 طن سكر و150 كيس مقرمشات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 444 محضر مخالفة تموينية، منها 316 محضرا فى مجال المخابز، و98 فى مجال الأسواق، و28 فى مجال التجار التموينيين، بالإضافة إلى محضرين فى مجال اللحوم.