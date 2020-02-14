الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة في تنفيذ وقف النار بليبيا

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أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، "وفقا لطلب الأمم المتحدة".

وأضاف ماس- خلال كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث الاثنين المقبل المساهمة في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد ماس أن وزراء خارجية الدول المشاركة في "مسار برلين حول ليبيا" سيجتمعون الأحد المقبل في ميونيخ.

وشدد ماس على ضرورة "عدم تخلي أوروبا عن دورها في أزمات سوريا وليبيا والساحل، لصالح مصدري الأسلحة".

وفي هذا السياق، اعتبر ماس أن المتطرفين في الساحل الأفريقي يهددون أمن أوروبا.

يذكر أن مسؤولين أوروبيين أكدوا في وقت سابق أن النمسا عرقلت استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.