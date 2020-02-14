لجنة الجمارك ترفع مذكرة عاجلة لرئيس اتحاد الغرف التجارية للافراج عن البضائع بالموانئ الجمركية

رفعت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عمرو خضر مذكرة عاجلة إلي المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن مجموعة مطالب اهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين وموجودة حاليا بالموانئ .

واعلنت اللجنة أنها تلقت عدد من الشكاوي بأن هناك بضائع موجودة حاليا بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادات المنشأ أو التي لم يتم توثيقها من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة التجارية في الصين حاليا نتيجة فيروس كورونا .

واقترحت اللجنة في المذكرة الإفراج عن الرسائل علي سبيل المثال تحت التحفظ أو أخذ تعهد علي المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادي غرامات الارضيات التي تزيد من تكلفة السلع وبالتالي ينعكس هذا علي زيادة أسعارها.

وشدد عمرو خضر علي أن مطلب اللجنة جاء في ظل الحرص علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ علي تقليل تكلفة السلع وبالتالي خفض أسعارها حيث أن تكلفة الارضيات ترفع التكلفة النهائية السلع .