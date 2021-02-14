داليا السعدني: فى بداية عملى لم يكن من المتعارف عليه وجود إمرأة فى مجال المقاولات

قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية داليا السعدني، إنها فى بداية عملها لم يكن من المتعارف عليه وقتها وجود إمرأة فى مجال المقاولات، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو التعامل مع طبقة من العمالة المصرية القادمة من الريف المصري الذى تعود على أن السيدة لها دور محدد وأنها ليست الريس.

وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفي المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر عبر شاشة فضائية المحور، أنها نجحت وتدربت على التعامل مع ذلك مع وجود القو والصداقة والتشجيع، لافتة إلى أن المرأة أحدثت ثورة في كل المجالات.

ونصحت كل طالب وطالبة فى الهندسة المعمارية بمحاولة توصيل أعمالهم إلى الخارج عن طريق المسابقات للوصول للعالمية، والتعرف على مجالات التصميم الحديثة العالمية.