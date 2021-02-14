إيران تسجل 7390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 7 آلاف و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري -في بيان أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية- إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و518 ألفا و263 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و709 حالات في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 58 ألفا و945 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ نحو 1.3 مليون متعاف حتى الآن.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن أكثر من 10 ملايين شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في جميع أنحاء إيران حتى الآن.