 الولايات المتحدة تسجل 82 ألفا و178 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تسجل 82 ألفا و178 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:04 م

سجلت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية 82 ألفا و178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 27 مليونا و574 ألفا و201 حالة.

 

وأضافت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية- أنه تم تسجيل 3 آلاف و313 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 484 ألفا و200 حالة.

 

يُذكر أنه تم توزيع 69 مليونا و883 ألفا و625 جرعة لقاح ضد الفيروس بجميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 50 مليونا و641 ألفا و884 جرعة للمستهدفين، وفقا لما أفادت به المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 


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