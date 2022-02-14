انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق قيام ثور هائج في مدينة جدة بالهجوم على السيارات والأفراد.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين، يظهر لحظة تجول ثور هائج داخل منطقة قيل إنها حي الصفا بجدة، مما تسبب في حالة من الذعر للمارة وقائدي السيارات، إذ يركض الثور مسرعا بين المركبات، كما أنه يقوم بنطح أحد الأشخاص وطرحه أرضا.

وأظهر الفيديو كيف جاب الثور في الطرقات وتسبب في إرباك حركة السير، كما هاجم سيارة أحد الأشخاص، في حين قال موثق الفيديو إنّ أحد الأشخاص كان يمسك ساطورا في يده لحظة وقوف الثور أمامه.