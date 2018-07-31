عمرو الليثي: يوم واحد فقط في العام للحب غير كافى

أعرب الإعلامي عمرو الليثي، عن سعادته لاستضافته المطربة ريهام عبد الحكيم بمناسبة عيد الحب ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، مضيفًا أن فكرة تخصيص يوم نحتفل بيه بعيد الحب فكرة رائعة».

وأضاف، أن يومًا واحد فقط في العام للحب غير كافى، فالحب لازم يكون معانا طول الوقت، الحياة من غير حب بدون طعم ولا لون ولاهدف ولاقيمة الحب هو اللى بيمنحنا السلام والسكينة والامان».

واستكمل: «الحب هو الحياة والحلم والسعادة، هو المشاعر السامية والاحاسيس النقية».

وأشار إلى أن الفنانة ريهام عبدالحكيم تعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل «أم كلثوم» عام 1999، حيث لعبت في المسلسل شخصية «أم كلثوم» في صغرها ، وايضا شاركت بمسرحية «رابعة زهرة العاشقين» وجسدت شخصية رابعة العداوية وغنت على مسارح الأوبرا المصرية وهى في سن الثانية عشر ، في رصيدها ألبومين وعدة أغانى منفردة .