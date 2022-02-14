رامون دياز يعود لتدريب الهلال السعودي خلفا لجارديم

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز لتولى مسؤولية تدريب الفريق، بعد رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن تدريب الفريق.

كان الهلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن رحيل مدربه جارديم بالاتفاق بين الطرفين، وذلك عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي اقيمت في الإمارات ، واحتلاله المركز الرابع بعد هزيمته أمام الأهلى المصري برباعية نظيفة .

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن دياز سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بموجب عقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

كما أوضح النادي السعودي أنه من المنتظر وصول دياز إلى الرياض صباح يوم غد الثلاثاء، رفقة الطاقم المساعد له .

وكشف الهلال في بيانه عن الطاقم المساعد لدياز والذي سيضم كل من الأرجنتيني إيمليانو دياز كمساعد مدرب أول، ومواطنه دانيال فيريرا كمساعد ثان، والبرازيلي دييجو بيريرا مدرب لياقة، والأرجنتيني داميان هيكتور محللا تقنيا إلى جانب مواطنه نيكولاس رومانازي، على أن يتولى البرازيلي فييرا دي ميلو مسؤولية تدريب حراس المرمى.

ولن يكون الهلال بغريب على دياز الذي سبق له تولى تدريب الفريق بين عامي 2016 و2018، حيث توج بلقبي الدوري والكأس موسم 2016-2017

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) برصيد 31 نقطة بعد خوضه 17 مباراة في البطولة.