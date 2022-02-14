رامى عياش يطرح فيديو كليب «أنت لي» احتفالا بعيد الحب

طرح الفنان رامي عياش، فيديو كليب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «أنت لي»، احتفالا بعيد الحب، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، وتوزيع رامي العلم.

كليب «أنت لي» من إخراج إنجي جمال، وتم تصويره في لبنان، ودارت فكرته في إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للآخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكا بها رافضا لكل البعد والانفصال عنها، وتم تصوير الفيديو الكليب بالأبيض والأسود.

وتقول كلمات الأغنية: «أنتِ لي.. شِئْتِ ما شِئْتِ.. أنتِ لي.. رفضْتِ قبِلْتِ.. أنتِ لي.. في عَينيكِ أحلامي.. وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي.. مَنْ غَيري عَدَّ رِمشَكِ شعرة شعرة.. مَنْ غَيري يَموتُ أمامَكِ مِنْ نظرة.. مَنْ غَيري يَعرِفُ كَمَّ المَلْحِ في أكْلِك.. حتّى مَقاسَ رِجْلِك.. مَنْ غَيري يَمْلِكُ مَحْرَمةً مِنْ عَشْرِ سِنينٍ مَسَحْتِ بِها دمعك.. أنتِ لي.. شِئْتِ ما شِئْتِ.. أنتِ لي.. رفضْتِ قبِلْتِ.. أنتِ لي.. في عَينيكِ أحلامي.. وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي».