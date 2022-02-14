رئيس الزمالك يكشف مصير تجديد عقود اللاعبين

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ملف التجديد للاعبي الفريق موضحا أن الفريق مرتبط بخوض مباريات مهمة في الدوري والبطولة الأفريقية، وشدد على أن الفريق سيسافر لأنجولا وسيتم فتح ملف التجديد للاعبين بعد الانتهاء من مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في البطولة الأفريقية.

وأوضح رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم، أن كارتيرون مستمر مع الفريق، وشدد على أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في الخسارة،

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف امين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناجي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .