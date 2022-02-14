قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنَّ التعاون بين أنقرة وأبوظبي يساعد في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد في زيارة رسمية للإمارات تستغرق يومين.

وصرّح الرئيس التركي بأنَّ الحوار والتعاون بين البلدين يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها.

وشدد أردوغان على أنّ بلاده لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة دول الخليج الشقيقة، وأوضح أردوغان أن زيارته للإمارات جاءت استجابة لدعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها للإمارات كانت في عام 2013، عندما كان رئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن توقع البلدان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة".

وفي 24 نوفمبر 2021، أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.