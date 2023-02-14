البيت الأبيض يدافع عن قرار إسقاط أجسام تحلق في سماء الولايات المتحدة

وقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن واشنطن أطلقت مناطيد في المجال الجوي الصيني عشر مرات على مدار العام الماضي فقط.

وقال متحدث باسم الوزارة في بكين إنه "ليس غريبا على الولايات المتحدة أيضا أن تخترق المجال الجوي لدول أخرى".

ونفى كيربي، أثناء حديث أدلى به من البيت الأبيض، تلك المزاعم، قائلا: "لا نطلق مناطيد مراقبة فوق الصين، وليس لدي معلومات عن أي مركبات جوية أخرى نطلقها في المجال الجوي الصيني".

وأسقطت الولايات المتحدة منطادا كان يحلق على ارتفاع عال على ساحل ولاية ساوث كارولينا بعد أن استمر لأيام في التحليق في سماء الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ذلك المنطاد صنع في الصين وكان يستخدم في مراقبة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، لكن الصين نفت أن ذلك الجسم كان يستخدم بغرض التجسس، زاعمة أنه جهاز لمراقبة أحوال الطقس ضل طريقه إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت مقاتلات جوية أمريكية ثلاثة أجسام غريبة أخرى كانت تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة؛ تحديدا فوق ولاية ألاسكا، ومنطقة يوكون الكندية، وولاية ميشيغان، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تحت ضغط من أجل توضيح ماهية تلك الأجسام الطائرة.

وقال كيربي، وهو أيضا المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي، إن هناك فروق بين منطاد التجسس المزعوم من قبل الصين والأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها في عطلة نهاية الأسبوع.