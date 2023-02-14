الدفاع الروسية: إسقاط طائرة ومروحية أوكرانيتين ومقتل 270 جنديا خلال 24 ساعة

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة "ميج-29" ومروحية "مي-8" أوكرانيتين في أجواء دونيتسك، وقتلت نحو 230 جنديا للعدو على عدة محاور خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية.

وأفاد التقرير، أنه على محور كوبيانسك - قُتل ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودمرت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "جفوزديكا"، مضيفاً أنه على محور كراسني ليمان – تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وراجمة صواريخ "جراد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح التقرير أنه على محور دونيتسك – خلال العمليات الهجومية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وأربعة مدافع هاوتزر "مستا-بي" وراجمة صواريخ "جراد"، إضافة إلى تدمير حظيرة بالمعدات العسكرية للواء الآلي 110 الأوكراني.

ووفقاً للبيان أيضاً، فعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، خسرت أوكرانيا ما يصل إلى 40 جنديا ودبابة ومدفعين من طراز"مستا-بي" وD-30، ومستودع ذخيرة، وتم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" ومستودعين للذخيرة، وإصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 108 مناطق".

وتابع: "تم تدمير مركز قيادة لوحدة الحرب الإلكترونية في منطقة خاركوف"، لافتا إلى "اعتراض 4 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS وإسقاط 7 طائرات بدون طيار".

وذكر التقرير، أن "مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 385 طائرة، و208 مروحيات، و3121 طائرة بدون طيار، و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7859 دبابة ومدرعة أخرى، و1019 راجمة صواريخ، و4091 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8377 مركبة عسكرية خاصة".