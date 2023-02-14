الأمين العام للناتو يدعو مؤيدي أوكرانيا إلى إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة لكييف

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مؤيدي أوكرانيا إلى إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة، بينما تزيد روسيا من ضغطها قبل فترة قصيرة من حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب مع أوكرانيا.



وقال ستولتنبرج في بروكسل، من مقر الناتو: "لا نرى أي إشارات على استعداد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين للسلام".



وأضاف لدى وصوله لحضور اجتماع بقيادة الولايات المتحدة، لتنسيق تسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا: "ما نراه هو العكس، إنه يستعد لمزيد من الحرب".



وشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف، في الاجتماع الذي ضم حوالي 50 دولة اليوم لتنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.



وقال ستولتنبرج إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، كيفية زيادة إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات أوكرانيا، وتجديد المخزونات المحلية.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لوين أوستن: "يأتي اجتماع اليوم في وقت حرج، ما زال الكرملين يراهن على أنه قادر على انتظار (تفرقنا)".



ولا يزود حلف الناتو أوكرانيا الأسلحة الفتاكة بنفسه، لكن ستولتنبرج دعا أعضاء الناتو وشركائه إلى تقديم المزيد من الذخيرة وتسليم الأسلحة التي تم التعهد بها، على وجه السرعة.



من جانبه شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على أهمية تقديم التدريب والذخيرة.



وأعلن عن طلب ألمانيا شراء ذخيرة جديدة للدبابات المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" من أجل أوكرانيا.



وأعلن بيستوريوس، اليوم الثلاثاء في بروكسل، أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة.



وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات جيبارد، والذي سيبدأ على الفور".



وأوضح أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا، وكان سيستغرق طلب برلين بنفسها وقتا طويلا للغاية، ومشاركة البرلمان الألماني.



وذكر الوزير، أن العقود تضمن الاستقلالية وإمداد أسرع لأوكرانيا.



وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاعات المضادة للطائرات عبر دبابات جيبارد في أوكرانيا".



وأوضح أن تلك الدبابات - على الرغم من تقادمها - تقدم "خدمة متميزة، خاصة في الدفاع ضد الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أنها تحظى بتقدير كبير من قبل الجنود الأوكرانيين، وقال: "لذلك فإن هذه الأخبار جيدة لجميع المعنيين".



وأضاف بيستوريوس: "حتى الآن قدمت ألمانيا وحدها بالفعل تدريبا متخصصا في أنظمة الأسلحة لـ 1200 جندي أوكراني"، مؤكدا تزايد أهمية تزويد أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ الكافية لأنظمة الدفاع الجوي.



ومن المتوقع أن يناقش وزراء الناتو قضايا تتعلق بإرسال الأسلحة التي تم التعهد بها بالفعل، ومن بينها الدبابات القتالية الرئيسية.



ومن المتوقع أن يجدد ريزنيكوف دعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة خلال الاجتماعات.



وأوضح ستولتنبرج، أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لم يكن أكثر القضايا إلحاحا، ولكنه أقر بأن دعم أوكرانيا قد تطور خلال الأشهر الماضية.



من جهتها قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، إن بلادها تتعامل مع طلب أوكرانيا بالحصول على طائرات من طراز إف- 16 "بجدية شديدة".



وأشارت إلى ضرورة مناقشة المسألة مع شركاء مثل الولايات المتحدة.



وأضافت: "أوكرانيا تعي جيدا أن هذا أمر يستغرق وقتا"، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقارنة الطائرات المقاتلة بالدبابات القتالية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.