ارتفاع المساعدات الإماراتية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا إلى 50 طائرة

واصلت الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.



واقترب عدد رحلات الإغاثة من 50 طائرة شحن تحمل نحو ألف طن من المواد الغذائية والطبية، وخيم لإيواء المتضررين.



وواصل الهلال الأحمر الإماراتي، تسلم المساعدات العينية والمالية المخصصة لدعم المتضررين من الشعب الإماراتي والمقيمين بالدولة، حيث تلقى تبرعا بقيمة خمس ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) من الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة بالإمارات، وهو أكبر تبرع فردي لدعم جهود الإغاثة في تركيا وسوريا حتى الآن.



وقال الدكتور شمشير، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن استجابة القيادة الإماراتية السريعة للزلزال في تركيا وسوريا تدل على التزامها بالقضايا الإنسانية، وهذا التبرع هو جزء من جهودنا المستمرة لتقديم المساعدة لأعمال الإغاثة، وآمل أن تدعم هذه المساهمة احتياجاتهم".



وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي، أن التبرع سيوجه لتمويل إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، حيث أطلقت الهيئة حملة "جسور الخير" لمساعدة ضحايا الزلزال وحثت المجتمع على دعمها.



من جهة أخرى، تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ.



كما تم افتتاح المستشفى الميداني المتنقل في منطقة (إصلاحية) بمدينة غازي عنتاب بتركيا، وبدأ باستقبال المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في كلمة مسجلة بالقمة العالمية للحكومات في دبي اليوم: "تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة، لن ننسى أبداً يد الصداقة الممدودة إلينا خلال هذه الأوقات الصعبة، خصوصا من الإمارات".