نفى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، ممارسة واشنطن لأي ضغوط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، رغم أنها تضغط من أجل هدنة تتوقف خلالها الأعمال القتالية، وسط تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعر بـ«استياء متزايد» تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والأسبوع الماضي، اعتبر بايدن، أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة «جاوز الحد»، في واحدة من أشد انتقاداته حدة للحكومة الإسرائيلية، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الديمقراطي لضغوط داخلية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف القتال.

وقال هرتسوج في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أوردتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن «حكومة الولايات المتحدة لديها تساؤلات بشأن الجانب الإنساني لإدارة الحرب، لكنني لا أرى موقفاً أمريكياً يحاول إيقافنا، مضيفاً: «هدنة لتحرير الرهائن بالتأكيد، وليس دعوات إلى وقف إطلاق النار».

وأضاف أنه على الرغم من الاختلافات في الرأي بين الديمقراطيين بشأن النهج الأمريكي تجاه إسرائيل، فإن «دعمهم الأساسي لأهداف الحرب لم يتغير»، وذلك حسبما أفاده موقع فضائية «الشرق» للأخبار.

وتأتي تصريحات السفير بعد ساعات من انتهاء محادثات رباعية في القاهرة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بشأن هدنة في غزة دون تحقيق انفراجة، مع تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل للتراجع عن هجومها المزمع على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح جنوب القطاع الفلسطيني.

ويتكدس كثيرون في المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 300 ألف نسمة، في مخيمات وملاجئ مؤقتة بعد أن فروا إلى هناك هرباً من القصف الإسرائيلي لمناطق أخرى من غزة خلال الحرب المستعرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

والخميس، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: «أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد».

وأضاف أنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس» الفلسطينية.

وتابع: «إنني أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار هذا المرتبط بالرهائن.. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعاً، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك».