وفد البنك الزراعي المصري يهدي درع البنك لمحافظ أسوان تقديرا للتعاون البناء بينهما

أهدى وفد البنك الزراعي المصري، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، درع البنك تقديراً للدعم المستمر والتعاون المثمر والبناء الذي يتم تقديمه لتنفيذ الخطط والرؤى العديدة الخاصة بالبنك الزراعي المصري داخل المحافظة.

كما قدم اللواء أشرف عطية شكره لمسئولي البنك الزراعي، بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة؛ بما يساهم في الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيداً بالدور الوطني للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة، من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التي لدى إدارة البنك الزراعي لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصري.

فيما أشار يسري بحر، رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، إلى أنه في إطار حرص محافظ أسوان على توفير المعروض من السكر في الأسواق بأسعار متوازنة باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، فقد أصدر قراراً بمنع خروج أي كميات من قصب السكر خارج حدود المحافظة، وتوريدها لمصانع السكر بكوم أمبو وإدفو، لافتاً إلى أن ذلك توازى مع تقديم تمويل مدعم من البنك الزراعي المصري يقدر بـ1.5 مليار جنيه لمزارعي قصب السكر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتحفيزهم على توريد الكميات على الوجه الأكمل.