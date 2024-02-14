 السيدة انتصار السيسي عن لقاء سيدة تركيا الأولى: أتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيدة انتصار السيسي عن لقاء سيدة تركيا الأولى: أتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات


نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:15 م

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن ترحيبها بحرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيدة أمينة أردوغان.

وقالت السيدة انتصار، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضافت: "وإنني إذ تشرفت بلقاؤها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديث زاخر بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال".

وتابعت: "زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات".

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