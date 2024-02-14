امرأة تصرخ في وجه وزير الخارجية السويدي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

اعترض نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مناقشة برلمانية في السويد أثناء خطاب وزير الخارجية توبياس بيلستروم اليوم الأربعاء، بينما صرخت امرأة: «كيف يمكنك ذلك وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية!».

وكان بيلستروم، خلال بث للمناقشة على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يقدم إعلان السياسة الخارجية للحكومة، وشرع بالقول إن «السويد تدعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد (حماس) وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، حينما قاطعته امرأة تجلس في منصة المتفرجين وصرخت: «كيف يمكنك ذلك؟ وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية».

ودعا رئيس البرلمان إلى فرض النظام في القاعة، وبعد ذلك اصطحب الأمن المرأة خارج قاعة الاجتماع، وواصل نشطاء آخرون تعطيل خطاب الوزير، فاصطحب الأمن 5 أشخاص إلى خارج القاعة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 مجزرة في القطاع؛ راح ضحيتها 103 شهداء، و145 مصابًا.

وأعلنت في بيان لها، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و576 شهيدًا، و68 ألفًا و291 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوهت أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».