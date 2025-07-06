ارتفعت، الأحد، حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 51.

جاء ذلك بحسب تصريحات مسئولين أمريكيين أدلوا بها إلى وكالة أسوشيتد برس.

في وقت سابق الأحد، أفاد لاري لايثا، قائد الشرطة في مقاطعة كير بالولاية، بمصرع 32 شخصا، بينهم 14 طفلا، موضحا أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.

وأشار لايثا إلى إنقاذ أكثر من 850 شخصًا، بينهم 8 جرحى، وتقديم المساعدة لأكثر من 160 آخرين عبر الجو.

ولم تتمكن السلطات المحلية من تحديد العدد الدقيق للمفقودين، وسط توقعات بفقدان ما بين 23 إلى 25 شخصاً في مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للأطفال.

وكانت تكساس شهدت الجمعة هطول أمطار غزيرة مفاجئة، ما أدى إلى فيضان نهر غوادالوبي في مقاطعة كير، وتسبب بحدوث فيضانات واسعة في المنطقة.