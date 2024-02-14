كوريا الجنوبية تشارك في مناورات الكوبرا الذهبية بتايلاند

من المقرر أن تشارك البحرية ومشاة البحرية من كوريا الجنوبية، في مناورات متعددة الجنسيات، واسعة النطاق تجرى في تايلاند.



وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن حوالي 330 فردا، بينهم 140 من البحرية و180 من مشاة البحرية، سيغادرون قاعدة بحرية في "بوسان"، اليوم الأربعاء، للانضمام إلى مناورات "الكوبرا الذهبية"، بحسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.



وسيتم نقل سفينة الإنزال "نو جيوك بونج" ، التي تبلغ حمولتها 4900 طن، التابعة للبحرية وكذلك مركبات مدرعة ومدفعين ذاتيين الدفع للمشاركة في التدريبات السنوية.



جدير بالذكر أن مناورات "الكوبرا الذهبية" وهي أكبر حدث تدريبي متعدد الأطراف، في جنوب شرق آسيا، جرت لأول مرة في عام 1982، من قبل القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والقوات المسلحة التايلاندية الملكية.



وستجرى مناورات هذا العام في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى العاشر من مارس المقبل، في 11 موقعا في تايلاند، بمشاركة الدولتين المضيفتين، وسبع دول أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.



وستشارك أيضا الصين واستراليا والهند في تدريب الدعم الإنساني، وهو جزء من "الكوبرا الذهبية".