نائب محافظ البحيرة تؤكد ضرورة دعم وتنمية روح القيادة لدى الطلائع والشباب

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعاليات الجلسة البرلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالبحيرة، الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بقصر ثقافة دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للإعاقة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن هذا البرلمان يعد من أهم البرامج التي تؤكد دعم الدولة للشباب وغرس الشخصية القيادية فيهم من خلال الوعي الكافي بالمشاركة البرلمانية، وشتى القطاعات السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج التي تسهم في تطوير مهارات الشباب وتوظيفهم من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان.

وأشارت إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات المختلفة، وكذا أهمية تعميق المفاهيم الثابتة الصحيحة، وزيادة الوعي والفكر المستنير لتتماشي مع استراتيجية الدولة.

وتناولت الجلسة بعض طلبات الإحاطة والأسئلة، وتم الرد عليها من قبل المسئولين كل في مجال اختصاصه (التربية والتعليم - الصحة - البيئة - الزراعة - التنمية المحلية - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي).

وأشار إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إلى أنه سيتم تنفيذ مثل هذه اللقاءات والملتقيات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية، وتصقل الفكر السياسي والثقافي مع التركيز على القضايا الراهنة، وتوسيع مدارك الشباب نحوها.