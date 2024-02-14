شيري عادل تعلن انفصالها رسميًّا من طارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل طلاقها رسميًّا من الفنان طارق صبري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وكتبت شيري: "تم الانفصال الرسمي بينى وبين طارق مع وجود كل الاحترام بينا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

وكتب طارق صبري أيضًا على حسابه الرسمي على الانستجرام عبر خاصية الاستوري نفس العبارة.

يعرض لشيرى عادل حاليًا فى السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب كثيرة.