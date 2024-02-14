السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 4963 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2023، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.



كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهري الحشيش والبانجو المخدرين وأقراص لعقاقير الترامادول والتابنتادول والكاريزوبرودول المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها.



تبين من أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 4 قطع حشيش و9 أكياس بانجو وكمية من الأقراص لعقاقير الترامادول والتابينتادول والكاريزوبرودول المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين في التحقيق.