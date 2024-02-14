 الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي - بوابة الشروق
الأربعاء 14 فبراير 2024 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 10:48 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي من الأراضي اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بتطبيق «إكس»، صباح الأربعاء، إن «قوات الجيش ردت على مصادر إطلاق النار».

وقُتل مستوطن وأصيب سبعة آخرون بجروح مختلفة في مدينة صفد المحتلة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان اليوم الأربعاء.‏

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي إن خمسة مستوطنين أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ الأخيرة من لبنان على الجليل الأعلى.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت تفعيل صفارات الإنذار في جميع مناطق الجليل الأعلى وصفد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن «حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد»، منوهة أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك