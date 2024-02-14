الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي من الأراضي اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بتطبيق «إكس»، صباح الأربعاء، إن «قوات الجيش ردت على مصادر إطلاق النار».

לפני זמן קצר, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון למרחב נטועה, מנרה וכן לבסיס צה״ל בצפון הארץ.

כוחות צה״ל תקפו את מקורות הירי. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) February 14, 2024

وقُتل مستوطن وأصيب سبعة آخرون بجروح مختلفة في مدينة صفد المحتلة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان اليوم الأربعاء.‏

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي إن خمسة مستوطنين أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ الأخيرة من لبنان على الجليل الأعلى.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت تفعيل صفارات الإنذار في جميع مناطق الجليل الأعلى وصفد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن «حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد»، منوهة أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.