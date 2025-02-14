رئيس مؤتمر ميونخ: لا علم لنا باحتمال مشاركة مفاوضين روس في المؤتمر

قال رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كريستوف هويسجن، إنه ليس لديه علم باحتمال مشاركة مفاوضين روس في المؤتمر.

وأضاف هويسجن في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية صباح اليوم الجمعة: "نحن لا نعرف شيئا عن الأمر. لدينا عدد من الروس، ولكنهم ساسة معارضون".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه سيكون هناك اجتماع في ميونخ مع "ممثلين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة"، دون ذكر تفاصيل. ولكن حتى الآن لم تتم دعوة روسيا لحضور مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.

وقال هويسجن: "نعلم من الحكومة الألمانية أنه لم يتم طلب أو إصدار أي تأشيرات. لذا فإننا لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر... على أية حال، لن يعقد مثل هذا الاجتماع على أرض مؤتمر ميونخ للأمن هنا في فندق بايريشر هوف".

ومن المنتظر حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 100 وزير أهم اجتماع لخبراء السياسة الأمنية في العالم، والذي سيعقد ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل.