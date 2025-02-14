مصر تشدد على موقفها الداعم لـ السودان ومؤسساته الوطنية

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية، أن عبدالعاطي أكد على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، في ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين، مشدداً على موقف مصر الدعم للسودان ومؤسساته الوطنية، وبذلها لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بالإضافة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.

كما استعرض عبد العاطي أوجه انخراط مصر في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لدعم السودان، بما في ذلك ضمان استئناف أنشطته في الاتحاد الأفريقي.

ووفقا للأمم المتحدة، أودت حرب متواصلة بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع منذ شهر أبريل 2023 بحياة أكثر من 24 ألف شخص ودفعت أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - إلى النزوح داخليا وخارجيا.