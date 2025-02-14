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قال مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه يجب أن تكون أوكرانيا هي من يقرر شروط "السلام العادل".

وتأتي هذه التصريحات قبل مشاركة الاثنين في مؤتمر ميونخ للأمن مطلع الأسبوع، حيث من المتوقع مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الجمعة.

ويُعقد المؤتمر السنوي بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات بشأن إنهاء غزو أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يقبل أي اتفاقيات لا تشمل مشاركة بلاده في المحادثات الخاصة بها.

وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إلى أن من المهم التأكيد على "الدعم الراسخ" لأوكرانيا والمساعدة في تحقيق سلام "عادل ومستدام".

وأضاف أن مؤتمر ميونخ، الذي يستمر 3 أيام، يقدم "فرصة مهمة" لمناقشة التحديات، مؤكدا أن "أيرلندا كانت، وستظل، محايدة عسكريا وهذا مفهوم ويحظى بالاحترام".

وأضاف: "أما عن الوضع في قطاع غزة، علينا العمل مع الشركاء لضمان التنفيذ المستمر للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، والزيادة المستمرة في دخول المساعدة الإنسانية دون عوائق".

وتابع: "سوف أناقش أيضا مع الشركاء فرص تسوية سلمية دائمة قائمة على الحل على أساس الدولتين".

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن بلاده مازالت ملتزمة بسلام "عادل ومستمر" في أوكرانيا.

وأضاف هاريس، الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع، سوف نتناقش مع الشركاء العرب والأوروبيين وعبر الأطلسي بشأن غزة والشرق الأوسط.

وأضاف: "في لحظة مهمة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، نحتاج أن نرى الإفراج عن مزيد من الرهائن واستمرار دخول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لغزة وإطار عمل واضح لعودة النازحين".

وتابع: "الحل السلمي العادل والمستدام الوحيد للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين".