 بعد رحيله.. ماذا قدم جروس في 13 مباراة مع الزمالك؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد رحيله.. ماذا قدم جروس في 13 مباراة مع الزمالك؟

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:51 م

انتهت الولاية الثانية للسويسري كريستيان جروس في القيادة الفنية للزمالك، بعدما وجه له مجلس الإدارة الشكر ليرحل عن النادي.

وكان جروس قد تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل بشكل مفاجئ ليتولى تدريب الفتح السعودي.

وقاد جروس الزمالك في ولايته الثانية – بعد ولاية أولى موسم 2018-2019 – في 13 مباراة حقق خلالها 8 انتصاراته وخسر مرتين بينما تعادل في 3 مباريات.

سجل الزمالك مع جروس 25 هدفاً بمعدل 1.9 هدف في المباراة، بينما استقبلت شباك الأبيض تحت قيادة المدرب السويسري 13 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة.

يذكر أن الزمالك أعلن الاستعانة بالبرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا السابق من أجل تولي تدريب الفريق في المرحلة المُقبلة.


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