إيراولا المرشح الأول لخلافة بوستيكوجلو في توتنهام

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، على رأس المرشحين لخلافة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، في منصب المدير الفني لفريق توتنهام.

وأضافت أنه حال إقالة بوستيكوجلو من منصبه، فسيكون مدرب بورنموث هو المرشح الأول لخلافته، حيث يمتد عقد إيراولا حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بورنموث لم يبدأ حتى الآن مفاوضات تجديد عقد إيراولا، الذي تولى قيادة الفريق منذ يوليو 2023.

ويعاني توتنهام من تراجع نتائجه هذا الموسم مع المدرب الأسترالي، حيث يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.