ضبط 22 قضية مخدرات خلال حملات أمنية بـ3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر وأقسام ومراكز الشرطة، لضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات في أسيوط عن ضبط عدد 14 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم قرابة 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – وأكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من الأقراص المخدرة، بحوزة 21 متهم لـ11 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 70 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن 26 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش - 5 طبنجات – 16 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 65 متهم لـ15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 681 حكم قضائى متنوع.

وفي محافظة أسوان تمكن الأمن من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهمأكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى دون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش 3 فرد محلى - وعدد من الطلقات، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

وفي دمياط ضبط الأمن 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 3 فرد محلى – عدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.