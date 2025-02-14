قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في البورصة العالمية للبن، والتي تعد من أكبر البورصات في المضاربات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن التقلبات المناخية، وتلف المحاصيل، وانخفاض الإنتاج؛ تعد أهم العوامل التي أدت إلى هذه الارتفاعات التاريخية.

وأشار إلى تعرض أكبر الدول المصدرة للبن، مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا؛ لنقص كبير في المخزون نتيجة عدم سقوط الأمطار في مواعيدها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتضخم العالمي.

ولفت إلى أن العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى ارتفاعات قياسية في أسعار البن، لم تشهدها البورصة منذ أكثر من 50 عامًا.

وتوقع فوزي أن تشهد أسعار البن مزيدًا من الارتفاعات خلال العام الحالي، قائلا: «من الواضح أن هناك ارتفاعات قادمة، ونحن نواجه حاليًا ارتفاعات شديدة جدًا لم تحدث منذ 50 عاما».

كما تطرق إلى تجارب زراعة البن في مصر، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لم تعلن بعد عن نجاح أي تجارب حتى اليوم، معربا عن أمله في نجاح هذه التجارب التي ستوفر ملايين الدولارات على الدولة.

وارتفعت أسعار البن السادة للكيلو 560 جنيها فيما بلغ البن المحوج 680 جنيها، فيما شهدت العقود الآجلة ارتفاعات ملحوظة ليصل سعر البن الى 3.7225 دولار للطن بزيادة بنسبة 16%.