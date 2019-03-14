يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، للتصويت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في إطار محاولاته تمويل الجدار المقترح على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ اتفقوا على تشكيل تكتل موحد للديمقراطيين بغرض رفض إعلان حالة الطوارئ، فيما أعرب العديد من الجمهوريين أيضا عن شعورهم بعدم الارتياح إزاء علان ترامب حالة الطوارئ خاصة وأن الدستور الأمريكى خول للكونجرس سلطة الفصل في المسائل المتعلقة بالإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية تمنح الرئيس سلطة تحويل إعادة توجيه الأموال الفيدرالية للتعامل مع الأزمات الخطيرة والمفاجئة التي تواجه الولايات المتحدة.