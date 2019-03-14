مقتل 8 أشخاص إثر انهيار مبنى مدرسي بنيجيريا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا أن ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم إثر انهيار مبنى يضم مدرسة في العاصمة التجارية لاجوس اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوكالة إبراهيم فارينلوي في بيان: "أشار تقرير حول الموقف من عمال البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى إلى أنه تم إنقاذ 37 شخصًا، وانتشال ثماني جثث".

وكان أقارب بعض المحاصرين تحت الأنقاض ينتظرون في قلق بالغ بالموقع عندما حل الليل، فيما يتوقع أن تستمر جهود الإنقاذ لساعات أخرى.

وعمت حالة من السرور المكان عندما تم إخراج رجل على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأوضح ساني داتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي يقع في حي "إيتا فاجي"، ويضم مدرسة وشققا سكنية ومحلات تجارية، انهار في وقت مبكر صباح أمس.

ولم يتسن حتى الآن تحديد السبب وراء انهيار المبنى أو عدد الأطفال أو البالغين الذين كانوا بالداخل وقت الانهيار.

وذكر صحف محلية أن حوالي 100 طفل كانوا موجودين في فصولهم المدرسية في ذلك الصباح.